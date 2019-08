La direttrice del supermercato in cui avevano rubato li aveva scoperti mentre passavano alla cassa senza pagare la merce, per questo è stata strattonata e ha riportato lievi ferite. La polizia ha arrestato un 34enne del Marocco e una 24enne cubana, entrambi già noti alle forze dell'ordine, in piazza Tasso a Firenze.

