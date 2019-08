Torna la Passeggiata del Donatore a Limite sull'Arno

Sabato 7 Settembre a Limite sull’Arno, torna la Passeggiata del Donatore, giunta alla sua terza edizione.

L’organizzazione è a cura della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno e dell’Atletica Capraia e Limite.

Il ritrovo per partecipare è alle 16.45 presso la sede della Pubblica Assistenza di Limite sull’Arno, in Via Negro, 9. Partenza prevista per le 17.15. L’iscrizione può essere fatta direttamente sul posto e la partecipazione è totalmente gratuita.

La passeggiata prevede tre diversi percorsi: 3 chilometri, 5 chilometri oppure 10 chilometri. Rientra negli eventi del settembre limitese.

La passeggiata del donatore, oltre all’importantissima opera di sensibilizzazione verso la donazione di sangue, si ripropone di far fare movimento a tutte le persone riscoprendo alcuni luoghi molto belli del comune di Capraia e Limite, ma forse non molto conosciuti.

Per chiunque volesse, dopo la passeggiata, è possibile rimanere per la cena all’evento Birrarci a Limite sull’Arno.

Per informazioni, chiamare lo 057157532.

Fonte: Ufficio Stampa

