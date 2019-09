A Prato torna 50 anni dopo la 'Messa beat'

A sud di Prato, nella frazione di Cafaggio, 50 anni fa si celebrò la prima 'Messa beat' in chiesa. Un evento per riavvicinare, nei rivoluzionari anni '60, i giovani alla fede che ebbe risonanza in tutta Italia. La chiesa era quella di Santa Maria Assunta e l'8 settembre, quegli stessi ragazzi che allora 18enni animarono la messa con chitarre amplificate e percussioni, torneranno per celebrare il 50esimo dall'evento voluto nel 1969 da don Sergio Pieri. Loro si chiamavano R&B Group e l'8 settembre 3 dei 5 membri del gruppo, Marco Becagli il cantante, Roberto Bettazzi, il chitarrista e il batterista Andrea Spagnesi torneranno a Cafaggio con le canzoni della Messa Beat che sarà celebrata da don Andrea Dolba alle 11.

Tutte le notizie di Prato