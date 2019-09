Nuova spaccata a Montelupo, derubato negozio di profumi

I ladri tornano a far visita nelle attività commerciali di Montelupo Fiorentino. È notizia di questa notte della spaccata alla profumeria Bacci di piazza dell'Unione Europea, non distante dal negozio di ottica Colpo d'Occhio dove ignoti fecero irruzione proprio una settimana fa. L'allarme è scattato alle 3 di notte. Anche in questo caso la vetrina è stata mandata a terra, probabilmente con un oggetto pesante come il tombino per l'esercizio commerciale di viale Centofiori. Secondo quanto appurato dal commissariato di polizia guidato dal primo dirigente Francesco Zunino, sarebbero state rubate molte confezioni di profumo, anche se una quantificazione certa non è disponibile al momento. Le telecamere di videosorveglianza avrebbero registrato i momenti esatti dell'ingresso e della fuga dei malviventi, a breve i filmati saranno nelle mani degli agenti.

