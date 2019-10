Università di Siena, prestigiosi riconoscimenti per il professor Giordano

Importanti riconoscimenti per il lavoro di ricerca in campo oncologico al professor Antonio Giordano, professore di Anatomia e istologia patologica nell’Ateneo senese e direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine, della Temple University di Philadelphia.

Nella giornata conclusiva del secondo congresso nazionale organizzato dalla Fondazione AIC NET (Alleanza italiana contro le Neoplasie Toraco Polmonari) e dall’Associazione Fonicap (Forza operativa nazionale interdisciplinare contro il cancro al polmone) a Verona, ieri, 16 ottobre, il professor Giordano ha ricevuto un premio alla carriera per l'attività di ricerca svolta in campo medico "per i grandi contributi che ha apportato e che continuerà ad apportare alla scienza, alla medicina e alla ricerca".

Nell'occasione è stata chiesta al professore la disponibilità a presiedere la FONICAP. "Con molto piacere” ha dichiarato Antonio Giordano “ho accettato questa nuova sfida e già dai prossimi giorni mi metterò al lavoro per completare la squadra di professionisti che mi affiancheranno in questa avventura."

Le neoplasie toroco-polmonari rappresentano, a tutt'oggi, una causa di alta mortalità in Italia e nei paesi occidentali.

Ogni anno, nel nostro Paese si verificano 42.000 nuovi casi e, purtroppo, una percentuale ancora troppo alta di questi pazienti (30- 40% e forse più) non viene correttamente trattata.

La Fondazione AIC - NET (Alleanza Italiana contro le Neoplasie torocopolmonari) e la consociata piattaforma scientifica assistenziale FONICAP (FORZA OPERATIVA NAZIONALE INTERDISCIPLINARE contro il cancro al polmone) hanno creato un nuovo portale che costituisce un punto di riferimento per il paziente oncopneomologico che oltre a garantire una presa in carico con un approccio multidisciplinare offre confronto, scambio di esperienze, possibilità di conduzioni di studi clinici nazionali nell'ambito del network FONICAP e fra tutti gli operatori del circuito.

Inoltre, nei giorni scorsi il professor Giordano è stato insignito a New York del prestigioso Premio Cristoforo Colombo per il 2019, per i preziosi risultati ottenuti nel campo della ricerca oncologica e per le opportunità di studio e lavoro che ha saputo creare per tanti giovani ricercatori italiani. A premiarlo, l'imprenditore, filantropo e presidente del Palermo Calcio, Tony Di Piazza, che ha preso parte alla cerimonia evento insieme ad esponenti del mondo della politica, della finanza e dello spettacolo.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

