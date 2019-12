Dissesto Massarosa, Coluccini chiede il confronto pubblico con gli ex amministratori

Un confronto pubblico con gli ex amministratori, per far capire ai cittadini come stanno realmente le cose al di là delle tifoserie politiche. Lo chiede il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini accettando l'invito del giornalista Gabriele Altemura per la trasmissione “Sulla costa dell'onda” in onda tutti i venerdì su 50NewsVersilia.

“Dopo la trasmissione in cui sono stati invitati a parlare di dissesto tutti gli ex amministratori senza alcun contraddittorio, dove per oltre un'ora si è parlato di me, sono stato invitato a mia volta in trasmissione. Mi è stata offerta la possibilità di spiegare per tutta la durata della trasmissione lo stato in cui si trova Massarosa e di fare a mia volta un monologo”, spiega il sindaco Alberto Coluccini.

“Trovo però – aggiunge il primo cittadino – che quello di cui hanno bisogno i cittadini non è assistere quotidianamente alla spiegazione di due versioni opposte. La gente vuole capire, ha il diritto di capire. Per questo dei cinque posti riservati all'amministrazione comunale io ne occuperò solo due: andrò io e con me verrà la capogruppo della Lega in consiglio Elisa Montemagni, anche lei attaccata pesantemente nella trasmissione precedente. Ho chiesto alla rete televisiva di farsi promotrice di un confronto pubblico invitando il consigliere di minoranza Stelle Vasco Merciadri del Movimento 5 Stelle, anch'egli oggetto di critiche e attacchi da parte della minoranza, e gli ex amministratori, l'ex sindaco Franco Mungai e l'ex assessore al bilancio Stefano Natali. Il tempo dei giudizi di parte è finito: vogliamo confrontarci in maniera seria e oggettiva sui numeri del bilancio, per far capire ai cittadini il reale stato dei fatti, ponendo fine alla campagna di mistificazione della realtà portata avanti da chi ha creato il dissesto”.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

