Affresco ritrovato e restaurato a Scandicci: inaugurazione nella chiesa di Santa Maria

Domenica 15 dicembre sarà inaugurato presso la chiesa di Santa Maria a Scandicci l’affresco restaurato, raffigurante la Madonna con Bambino con Santa Scolastica e, probabilmente, San Benedetto. L’affresco è ancora senza autore, ma gli storici sono già a lavoro per capirne esattamente la data e la mano.

La restauratrice Lucia Fagioli pensa che possa trattarsi di un sovrapporta interno, considerata la forma particolare dell’affresco; ovviamente, si parla di supposizioni in quanto ritrovato staccato dalla sua collocazione originaria. Dopo la pulitura completa, è stato possibile eseguire il restauro pittorico sulle abrasioni e le nuove stuccature, mentre è stato impossibile lavorare sulle parti totalmente assenti. Le mancanze di alcune parti dell’affresco, concentrate soprattutto sul volto di Gesù Bambino, parte di Santa Scolastica e San Benedetto, potrebbero essere imputate alle tecniche di stacco dell’epoca, ai movimenti strutturali, al tempo e all’umidità; nonostante questo, il lavoro di restauro è terminato in maniera egregia, lasciando emergere dei particolari di assoluto interesse. La cornice originale è stata mantenuta e restaurata.

Gli anni di lavori, diretti dall’architetto Daniele Nocentini, stanno riportando a splendere la chiesa di Santa Maria a Scandicci, un gioiello architettonico e artistico nel cuore della città. I lavori di restauro della chiesa sono iniziati nel 2016 e sono stati costellati da piacevoli sorprese, come le decorazioni di travi e travetti in legno e le decorazioni intorno alle arcate delle finestre e nelle parti laterali della chiesa, nascoste da chissà quanto tempo da strati di intonaco, da incuria e dal tempo.

Adesso, cittadini e turisti potranno ammirare non solo queste decorazioni, ma anche l’opera restaurata, di inestimabile valore storico e artistico.

Posto alla destra dell’altare, l’affresco sarà scoperto e benedetto durante la messa delle 11 con il Vescovo da Don Aldo Menichetti, che insieme ai finanziatori, ha permesso il restauro interno della chiesa, attendendo l’inizio degli interventi sulla facciata.

Fonte: Ufficio stampa

