Un appartamento è andato in fiamme intorno alle 13 in via Livornese a Lastra a Signa, non distante dalla stazione ferroviaria. Sono 4 le persone che occupavano l'appartamento e sono state prese in carico dai sanitari inviati dal 118. Aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Tutte le notizie di Lastra a Signa