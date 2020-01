Fratelli in giro ma ai domiciliari e ladro di bici arrestati

I carabinieri del Radiomobile di Firenze hanno arrestato due fratelli originari del Marocco per evasione dagli arresti domiciliari ed un 20enne egiziano, destinatario di un ordine di carcerazione.

Verso le 20.30 di ieri, nel corso dei frequenti controlli alla circolazione stradale, in via Chiantigiana di Bagno a Ripoli un equipaggio impone l’alt ad un veicolo; a bordo due persone che mostravano nervosismo ed insofferenza alla richiesta dei militari di esibire i documenti per l’identificazione.

I due, fratelli di 26 e 23 anni originari del Marocco, risultavano entrambi sottoposti agli arresti domiciliari, per fatti differenti, presso la loro abitazione sita nella frazione San Polo di Greve in Chianti.

Venivano pertanto dichiarati in stato di arresto per il reato di evasione; saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata di lunedì.

Nel corso della nottata, invece, in via Pietrapiana, militari del Nucleo Radiomobile hanno proceduto a fermare e sottoporre a controllo un egiziano di 20anni che, munito di una grossa tronchese, si stava aggirando tra le biciclette lì parcheggiate verosimilmente cercando di rubarne una.

Sottoposto a perquisizione personale venivano inoltre rinvenuti, nascosti all’interno del suo zaino, una carta bancomat, una tessera sanitaria ed un telefono cellulare, il tutto non di sua proprietà.

Emergeva, altresì, che lo stesso risultava destinatario di un ordine di carcerazione a 2 anni e 3 mesi di reclusione, per i reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, risalenti al 2016 ed al 2019; veniva pertanto associato alla casa circondariale di Sollicciano ove sconterà la sua pena e denunciato per il tentato furto della bicicletta e per la ricettazione dei documenti e del cellulare.

Tutte le notizie di Firenze