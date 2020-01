Una 59enne è caduta da cavallo in un maneggio di Montespertoli questa mattina alle 10.30 circa. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso, un'ambulanza della Misericordia di Montelupo Fiorentino e due automediche. La donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale fiorentino di Careggi. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Tutte le notizie di Montespertoli