Addio don Joe, il prete italoamericano che tutta Stabbia amava

Cinquantadue anni di messe, confessioni e preghiere, tutte nella stessa parrocchia, quella di Stabbia (Cerreto Guidi). Non possono che ricordare don Giuseppe 'Joe' Lucchesi con affetto tutti i fedeli che hanno scambiato qualche parola, assistito alla messa, lavorato fianco a fianco per la parrocchia. Era di origini americane don Joe, ma i suoi genitori erano italiani. Ha vissuto sempre nella sua amata Cerreto, dopo il ritiro nella vicina Lazzeretto. Poi con il passare degli anni è stato necessario il ricovero alla Rsa per anziani di Orentano. Fino alla scomparsa, venerdì scorso, a 97 anni. Oggi si sono tenuti i funerali e a commemorarlo ci ha pensato anche il sindaco Simona Rossetti: "Ti ho voluto bene. Ti ho conosciuto meglio quando sono venuta ad abitare a Stabbia. Un esempio di coerenza e di sincera e profonda fede nel Vangelo. Hai dimostrato sempre rispetto delle persone e delle Istituzioni. Grazie Don Joe!"

