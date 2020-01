Montesport, brutta sconfitta in terra fiorentina

LIBERI E FORTI FIRENZE - MONTESPORT COOP MOEL: 3-0

parziali: 25-12 in 13 minuti; 25-20 in 30 minuti; 25-20 in 24 minuti

Durata incontro: 1h e 19 minuti

LIBERI E FORTI FIRENZE: Gonzini, Santucci, Neri, Rustichini, Pistolesi, Del Freo, Filippini, Agresti (K), Sacchetti, Sborgi, Fiesoli, Lepri (L1), Ermini (L2)

Allenatore: Luca Alderani

MONTESPORT COOP MOEL: Pistolesi, Viti, Bernini (K), Bellini, Mazzini, Anichini (L1), Vitro' (L2), Collini, Dozi, Mangini, Galgani, Checchi, De Petro

Allenatore:Giulia Pistolesi

Arbitri: Sig. Natalini di Grosseto e Sig. Cannas di Capalbio (Gr)

Niente da fare per la Montesport in terra fiorentina. La truppa guidata da Giulia Pistolesi perde sonoramente per 3 a 0 contro la Liberi e Forti di Firenze in poco piu' di 1 ora di gioco.

Una serata decisamente da cancellare per la Montesport che rimane a metà classifica e vede allontanarsi le dirette concorrenti per un posto utile alla corsa ai play off.

E' un film già visto, purtroppo, per le ragazze di coach Pistolesi che non sono mai entrate in partita manifestando, anche in questa occasione, errori in ricezione, in difesa ed a muro, evidenziando un mal di trasferta, a questo punto della stagione, difficilmente curabile.

D'altra parte della rete, invece, le ragazze di coach Alderani più determinate e concentrate fino dal primo scambio, hanno dominato la scena manifestato un ottimo gioco corale di squadra con pregievoli azioni d'attacco e con una difesa attenta e puntuale.

Coach Pistolesi schiera Bernini in regia, Bellini opposto, Mazzini e Collini al centro, lei stessa e Viti a lato ed Anichini libero.

Il primo set inizia con un monologo della Liberi e Forti che guidate da Sacchetti in attacco e da Lepri in difesa, inizia fortissimo costringendo alla difensiva le montespertolesi. 6 a 2, 9 a 6, 12 a 7 e poi allungo deciso delle locali che si portano sul 20 a 10 grazie a muri, difesa ed attacchi micidiali. Strapotere delle fiorentine che spazzano via le avversarie dopo appena 19 minuti di gioco aggiudicandosi il primo parziale con il punteggio di 25 a 12

La seconda frazione inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre. Troppo brutta e fallosa nel primo set, la compagine montespertolese al rientro sul parquet sembra piu' reattiva e tonica. Le ragazze bianco blu sembrano più concentrate pronte a non concedere vantaggi a Sacchetti e company. Si va avanti punto a punto (10 a 9; 18 a 18 ; 20 a 19); Pistolesi, Bellini e Viti portano attacchi a ripetizione mettendo a dura prova l' attenta difesa della Liberi e Forti ma poi, come spesso capita lontano dalle mura amiche, un black out delle atlete della Montesport con diversi errori in ricezione, consente alle padroni di casa di allungare sul 23 a 20 per mettere poi mano definitivamente al 2° set con il punteggio di 25 a 20 dopo 30 minuti di gioco.

Il terzo set inizia con la Liberi e Forti che parte fortissimo. Le ragazze fiorentine vogliono chiudere la serata il prima possibile e si scatenano sotto rete per prendere un importante vantaggio sulle ospiti ( 6 - 2; 12 - 8; 19 -15). Mazzini e Collini cercano di frenare a muro gli attacchi delle fiorentine ma la serata e' oramai compromessa ed a nulla porta il cambio effettuato da mister Pistolesi con Dozi che prende il posto nel ruolo di opposto, di una generosa Bellini.

Le locali controllano il match arrivando in breve tempo al 25 a 20 che manda in archivio il terzo parziale ed il match.

Questo il commento a fine gara del direttore sportivo della Montesport, Massimo Vitrò: " Stasera abbiamo incontrato un'ottima squadra che ci ha messo in difficoltà , facendo emergere, ancora una volta, le nostre lacune caratteriali. Fuori casa purtroppo non riusciamo ad esprimerci come sappiamo, non diamo mai l'impressione di essere una squadra, commettendo errori elementari e banali che di fatto vanificano il lavoro fatto in settimana in allenamento; peccato perché la squadra e' competitiva ma con i tanti errori con i quali abbiamo gestito le partite fuori casa, non e' facile dare continuita' ai risultati. Dobbiamo essere piu' convinti dei nostri mezzi ed entrare in campo con piu' cattiveria e concentrazione. Adesso rimbocchiamoci le maniche e lunedi' subito al lavoro perché tra due settimane ci aspetta una trasferta difficilissima ed impegnativa a Modena contro la capolista Villa D'Oro Pietro Amati. Ci proveremo ma non sara' facile contro una squadra che lottera' fino alla fine per la promozione diretta in B1""

Fonte: Montesport

Tutte le notizie di Volley