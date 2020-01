Muzzi esonerato dall'Empoli, dura pochi mesi il debutto in panchina

Roberto Muzzi non è più l'allenatore dell'Empoli Fc. L'annuncio arriva a metà mattinata dal canale ufficiale della squadra di Serie B. Ma non è certo un fulmine a ciel sereno. La prestazione con il Chievo era già stata designata come decisiva per il mantenimento della panchina da parte di Muzzi. Il pareggio raggiunto non ha soddisfatto i vertici, che probabilmente avevano già in mente una svolta importante. Di questo si parla su Empolichannel.it, il nostro portale dedicato all'Empoli Fc. Potrete leggere chi è il nome più chiacchierato per l'eredità pesante della panchina del Castellani.

