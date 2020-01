Pontedera asfalta Perugia con un 3-0 da perfezione

Seconda vittoria consecutiva per i Lupi Estintori Pontedera che asfaltano con un netto 3 a 0 la squadra di Perugia, la Promovideo Strike Team, ultima in classifica. Mister Sansonetti prepara la partita perfetta: i suoi giocatori fanno tutto bene, partendo dal servizio, da sottolineare infatti i 12 Ace, passando per l’attacco, sono 22 i punti del solito Niki Hendriks, ma giocano molto bene anche Gabriele Coletti e Federico Lumini, totalizzando insieme la bellezza di 23 punti. Non sono da meno muro e difesa. Un meccanismo perfetto insomma, che regala alla squadra di casa una vittoria limpida e netta per 3 a 0 (25-13; 25-14; 25-13). La prossima settimana ci sarà un turno di stop, si tornerà in campo sabato 8 febbraio quando i Lupi Estintori Pontedera saranno impegnati in un’altra gara casalinga, questa volta contro gli Ermgroup S.Giustino PG, terzi in classifica. L’incontro verrà disputato alle ore 21.00 al centro sportivo Bellaria di Pontedera. Non sarà di certo una partita facile per la squadra di Mister Sansonetti, ma la formazione toscana ha dimostrato più volte che in casa ha una marcia in più. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Fonte: Lupi Estintori Pontedera - Ufficio stampa

