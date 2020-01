Aveva rubato degli abiti da un'auto parcheggiata in una via del centro di Scandicci. Un carabiniere libero dal servizio lo ha fatto arrestare. Parliamo di un 28enne di origine marocchina che ha tentato il colpo in un attimo di distrazione del titolare. Con sé al momento dell'arresto aveva anche delle dosi di marijuana. Il militare che lo ha scoperto è della stazione di San Casciano .

