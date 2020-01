Sospesa per 15 giorni discoteca, trovate lavoratrici senza permesso di soggiorno

Una discoteca di Foiano della Chiana non potrà più essere aperta per i prossimi 15 giorni in quanto i carabinieri ieri pomeriggio hanno notificato il decreto di sospensione della licenza.

Le indagini partono da giugno 2019. In diverse occasioni nel locale sono state notate persone con precedenti di polizia tra cui spaccio, furti, danneggiamenti, lesioni e minacce. Sono stati organizzati quindi dei controlli congiunti con il nucleo ispettorato del lavoro. È emerso che vi erano lavoratrici nel circolo privato senza permesso di soggiorno oltre ad avventori con precedenti per spaccio e sfruttamento della prostituzione.

A novembre invece è stato arrestato uno dei due soci titolari per cessione di cocaina. La situazione in seguito era leggermente migliorata ma l'Arma dei Carabinieri ha chiesto la sospensione delle attività.

