A teatro tra divertimento e solidarietà con 'Ora no, tesoro'

Una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento... e del buon cuore. Sì, perché risate e beneficenza la faranno da padroni nello spettacolo che andrà in scena domenica 9 febbraio, alle ore 16,00, al Teatro Il Momento di Empoli.

La compagnia teatrale di Capraia F.na “L’isola che non è“ sarà in scena con “Ora no, tesoro”, commedia in due atti del drammaturgo inglese Ray Cooney: ambientata in una pellicceria londinese, vedrà intrecciarsi le storie di una serie di personaggi bizzarri e divertenti, tra equivoci e scambi di persona.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’Associazione Volontari Santa Grania di Capraia F.na per la ristrutturazione dell’immobile di piazza Dori.

Per acquistare i biglietti rivolgersi a “Tabacchi Chiara” in via Allende, 142, Capraia (accanto alla Casa del popolo) oppure contattare i seguenti numeri:

335 8054606 (Olivia)

334 8980603 (Alessia)

328 4637833 (Simona)

Tutte le notizie di Empoli