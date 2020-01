Un grave fatto è avvenuto nel carcere di Sollicciano a Firenze. Secondo quanto riportato da Firenze Today, un detenuto marocchino si sarebbe ustionato al volto. Alle 23.20 circa di ieri, sabato 26 gennaio, è entrata in funzione la macchina del 118 in codice rosso. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Torregalli. In seguito a causa delle ferite è stato trasferito al centro ustionati per Pisa, ancora in gravi condizioni.

