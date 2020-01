Ztl Castelfiorentino, le proposte per il traffico di Ghiozzi (Verdi)

Castello Alta, all'ultima riunione con il sindaco Falorni ha visto la presenza di numerosi cittadini chiamati da un porta a porta che ha mobilitato, a differenza delle precedenti riunioni, anche per l'impegno dei Verdi-Europa Verde, una presenza consistente di persone, interessate a informarsi e discutere della ZTL e della piazza del Popolo.

Fra i diversi interventi motivati, anche quello dei Verdi-Europa Verde centrato sulla necessità di rimodulare l'attuale mobilità del traffico che penalizza le due antiche strade San Martino e Adimari, molto strette e difficilmente percorribili visto l'aumento di veicoli anche a causa della totale chiusura di piazza del Popolo.

La proposta è quella di realizzare un passaggio per auto e mezzi di soccorso e pubblici a fianco del palazzo Comunale, la larghezza della via potrebbe variare fra i due e i tre metri lasciando libera dal traffico la restante parte della piazza.

Rimodulando l'accesso all'ingresso principale del Comune si possono guadagnare, in favore della larghezza del nuovo percorso dai 90 ai 100 centimetri da recuperare eliminando gli scalini di fronte alla porta di ingresso del Comune, conservando, invece attivi, i due percorsi esistenti ai due lati della porta di ingresso. La modifica dovrebbe comportare l'eliminazione degli scalini centrali rispetto alla porta di ingresso e la realizzazione di una protezione in ferro battuto o altro a garanzia di un percorso di accesso sicuro, sia per i cittadini diversamente abili come per tutte le altre persone.

Questa proposta non vuole essere esaustiva delle problematiche legate al nuovo restyling della piazza ma riteniamo sia l'azione più importante da attivare, quanto prima, per permettere una migliore fluidità del traffico e consentire una migliore viabilità e vivibilità agli abitanti di via San Martino e via Adimari.

Altra proposta, non secondaria, il riposizionamento, nella piazza, delle panchine in legno dove da sempre hanno sostato e socializzato, in particolare, le persone più anziane.

Per quanto riguarda, più complessivamente la proposta di realizzazione della ZTL occorre, secondo i Verdi-Europa Verde conoscere al di la dello schema generale, i dettagli del progetto che in questo caso potrebbero essere determinanti per esprimere un parere compiuto.

Vogliamo però ricordare che in Castello Alta a fronte di quasi un migliaio di abitanti sono ad oggi esistenti solo due attività commerciali, una attività artigianale e la presenza in Via Pompeo Neri della scuola dell'Infanzia Paritaria "San Giuseppe" oltre ad un "laboratorio didattico" per minori gestito da una associazione, tutte realtà di cui si dovrà tener conto.

Damiano Ghiozzi, Verdi-Europa Verde

Tutte le notizie di Castefiorentino