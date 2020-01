Escursionismo Castelfiorentino, 28 anni di volontariato con Geco

Riprendiamo il cammino 2020 dalle colline della nostra stupenda Valdelsa, dove lo avevamo lasciato chiudendo l’anno appena passato. Di strada ne abbiamo fatta dalle prime escursioni nel 1992. Tanto che dopo 28 anni siamo ancora qui a presentare a tutti i cittadini della città di Castelfiorentino e della Valdelsa,in modo gratuito e informativo venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 18,30 presso il Circolo Arci della Dogana (frazione di Castelfiorentino) il ventottesimo calendario escursionistico del Gruppo Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O. affiliato alla Federazione Italiana Escursionismo F.I.E.

In questa occasione verranno presentate le cinquanta escursioni programmate per tutto l’anno 2020,escursioni di un giorno e di più giorni. Verranno date informazioni in riguardo alla “filosofia del camminare lento” adottata da sempre dal gruppo GECO. Filosofia di cammino sociale che permette di socializzare tra i partecipanti durante l’attività di escursione,fotografare,meravigliarsi di paesaggi e panorami,curiosando tra storia e natura,tra vecchi casolari di campagna o antichi borghi di montagna, antiche ville e castelli, camminando lungo strade, mulattiere e sentieri, vie storiche, viottoli campestri e montani attraversando luoghi dai nomi antichi, bizzarri e curiosi, cioè “camminando per conoscere”.

Come da ventotto anni andremo alla scoperta del grande patrimonio umano e territoriale della nostra meravigliosa e unica Toscana. A noi del gruppo GECO di Castelfiorentino, non resta che augurarvi un buon cammino, consapevoli di avervi offerto come volontari escursionisti,anche quest’anno un valido strumento per camminare, conoscere e ricordare insieme a tanti amici. Informazioni riguardanti il tesseramento, l’assicurazione personale infortuni e Rct, la partecipazione e l’abbigliamento escursionistico, verranno indicate durante la presentazione.

Per informazioni: Gruppo Escursionistico GECO Castelfiorentino – Alessio Latini 339.15 61 203 alessiolatinigeco1@gmail.com

