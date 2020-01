Prevenzione del diabete, Lions in azione a I Gigli

Su iniziativa del Lions Club Le Signe, il Distretto Lions 108 La della Toscana e i Club Lions: Barberino Monte Libertas, Certaldo Boccaccio, Empoli, Empoli Ferruccio Busoni, Firenze, Firenze Cosimo Dè Medici, Firenze Giotto, Firenze Impruneta San Casciano, Firenze Palazzo Vecchio, Firenze Pitti, Poggio a Caiano, Firenze Poggio Imperiale, Firenze Stibbert, Prato Castello dell’Imperatore, Sesto Fiorentino e Vinci Leonardo Da Vinci in collaborazione con il centro commerciale “I Gigli” hanno organizzato una giornata per la prevenzione del diabete con screening gratuito. Domenica 26 gennaio in Corte Lunga al Centro Commerciale I Gigli, dalle ore 9 alle ore 19 nel corso di tutto l’orario di apertura è stato allestito uno stand Lions presso il quale, grazie anche alla collaborazione della Sadafi (Associazione Diabetici Area Fiorentina), è stato possibile effettuare uno screening gratuito sul diabete attraverso il Findrisc Test e la misurazione della glicemia. Alle ore 15 si è tenuta una dimostrazione i cani addestrati per individuare l’ipoglicemia nelle persone affette da questa patologia (DAD, cani allerta diabete). Da sempre i cani sono stati addestrati per ricoprire una vasta gamma di ruoli, compreso un numero di compiti, oggi sempre in maggiore aumento, legati all’assistenza medica come i cani da pet therapy o quelli di supporto ai non vedenti. Anche una persona con il diabete può avere un valido aiuto dal “migliore amico dell’uomo”. I cani da allerta diabete (DAD) sono infatti cani addestrati a riconoscere valori di glicemia inferiori ad una soglia di sicurezza per consentire al paziente di avere il tempo necessario a controllare il proprio valore ed eventualmente effettuare la correzione. I cani d'allerta per persone che soffrono di diabete sono, quindi, cani d'assistenza che riconoscono per tempo i sintomi di un'ipoglicemia (bassi livelli di zucchero nel sangue) e possono svolgere svariate attività a favore della persona che accompagnano. I test sono stati 600 di cui 400 oltre la “soglia rischio diabete. L’iniziativa si inserisce nell’impegno che il Lions Club International svolge sulla prevenzione per il diabete . La lotta al diabete è, infatti, il segno distintivo dei LIONS in tutto il mondo. “La conoscenza del proprio organismo genera la salute- dichiara Pier Luigi Rossi, medico, Governatore dei Lions della Toscana- La ignoranza, intesa come non conoscenza, può causare malattie. I Lions sono donne e uomini che contribuiscono a diffondere la conoscenza sulla salute, con il loro volontariato umanitario. La presenza attiva dei Lions ai Gigli per la prevenzione del diabete mellito e’ un servizio offerto gratuitamente a tutte le persone che desiderano essere protagoniste della propria salute”. “I Gigli collaborano da sempre volentieri a iniziative come queste - dichiara il direttore del Centro Commerciale, Antonino D’Agostino - che promuovono la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema della salute. In questo caso, grazie alle associazioni, non solo sarà possibile fare uno screening gratuito sul diabete ma anche conoscere le iniziative messe in campo per il supporto alle persone colpite da questa patologia, come ad esempio l’addestramento dei cani da allerta che sono un valido e prezioso aiuto”.

Fonte: Ufficio Stampa

