I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti, coadiuvati anche dall'elicottero Drago, in località Talzano, per soccorrere una ragazza caduta da cavallo. Dopo la prima assistenza prestata dal personale, la ragazza è stata presa in carico dai sanitari del 118, intervenuto anche con Pegaso, per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri.

