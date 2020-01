Abc, i risultati delle giovanili

Di seguito i risultati del vivaio Abc.

U16 Gold

Niente da fare per i ragazzi di Piccini e Sonnati che nella quinta giornata di ritorno si arrendono all’Olimpia Legnaia per 53-81. Gara tutta di rincorsa per i gialloblu, sebbene nella prima parte riescano a stare al passo dei fiorentini chiudendo a -4 la prima frazione (14-18) e andando negli spogliatoi sul -10 (26-36). Nella ripresa, però, arriva il break decisivo: Legnaia cambia passo e scappa piazzando un parziale di 14-24 che incanala la sfida. Così nell’ultima frazione i fiorentini devono soltanto amministrare.

ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 53-81

Parziali: 14-18, 12-18, 14-24, 13-21

Tabellino: Zaadar 14, Papini 6, Pucci 8, Ciampolini 20, Cini 2, Bartalucci 3, Filippini, Fontanelli. All. Piccini. Ass. Sonnati.

U14 Elite

Terzo acuto consecutivo per la truppa di Calvani e Cioni che inaugura con una vittoria il girone di ritorno espugnando il parquet di Piombino per 60-77. Gara in salita nella prima parte, con i gialloblu costretti ad inseguire nel primo quarto (15-10) e giocare alla pari il secondo andando al riposo lungo sul -2 (35-33). Al rientro, però, la truppa castellana prende con autorità in mano l’inerzia passando a condurre al 30′ (47-55) e poi allugando definitivamente nella frazione finale.

PALL. PIOMBINO – ABC CASTELFIORENTINO 60-77

Parziali: 15-10, 20-23, 12-22, 13-22

Tabellino: Damiani 12, Merlini 21, Marchetti 10, Lilli 4, Spuntarelli 1, Carzoli 5, Viviani 11, Bartolini 2, Rosi 9, Ticciati 2, Bici, Bernardoni. All. Calvani. Ass. Cioni

U14 Femminile

Inizia con il botto la seconda fase delle ragazze di Banchelli e Iserani che tra le mura amiche si impongono agilmente sulla Pallacanestro Femminile Prato per 70-26. Buono l’approccio fin dalla palla a due, ma è la seconda frazione che incanala la sfida: un break di 20-7, infatti, manda tutti al riposo lungo sul 33-14. Un vantaggio che le gialloblu difendono ed incrementano nella ripresa (51-20 al 30′), così nella quarta frazione basta amministrare.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. PRATO 70-26

Parziali: 13-7, 20-7, 18-6, 19-6

Tabellino: Cappelli 11, Dani 8, Capitani 3, Barbella 28, Ibrahimi 4, Sanesi 2, Costa 2, Betti 4, Taddei 6, Ndiaye 2, Alverini, Mancini. All. Banchelli. Ass. Iserani.

U13 Giallo

Vittoria importantissima per il gruppo Giallo di Mostardi e Ciampolini che espugna Terranuova con un perentorio 42-72 difendendo così la seconda posizione. Dopo un primo quarto tutto in salita, con tanti errori sia in attacco che in difesa (14-17 al 10′), nella seconda frazione i gialloblu cambiano marcia aumentando l’intensità difensiva e costruendo buoni attacchi: ne emerge un berak di 10-26 che manda tutti al riposo sul 24-43. Nella ripresa, con la sfida ormai incanalata, la truppa castellana amministra con autorità e allunga fino al +30.

TERRANUOVA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 42-72

Parziali: 14-17, 10-26, 7-10, 11-20

Tabellino: Garbetti 2, Altamore 9, Fiorentini 4, Kamberaj 4, Marzi 2, Zecchi 8, De Simone 4, Bufalini 13, Niccolini 5, Barlabá 9, Agbegninou 12. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

U13 Blu

Prosegue a vele spiegate la corsa in testa alla classifica per il gruppo Blu di Mostardi e Ciampolini che espugna Reggello nello scontro al vertice per 48-62. Ottimo l’approccio castellano, con una grande difesa e un buon gioco in attacco (8-17 al 10′). Nel secondo quarto, complici qualche disattenzione e qualche palla persa di troppo, i padroni di casa riescono ad impattare al riposo lungo (27-27). Nella ripresa, però, la difesa castellana concede poco ai locali e, con un ultimo quarto sopra le righe, il big match si tinge di gialloblu.

BASKET REGGELLO – ABC CASTELFIORENTINO 48-62

Parziali: 8-17, 19-10, 9-13, 12-22

Tabellino: Ticciati 12, Bacci M., Ricci 2, Carzoli 4, Bacci T., Filomeno 6, Spuntarelli 10, Vallerani 3, Prifti, Gjioni 1, Marchetti 8, Leti 16. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Esordienti

Gran bella vittoria esterna per gli Esordienti di Mostardi e Cantini andati ad espugnare il parquet di Colle Val d’Elsa per 34-45 nel recupero della prima giornata di ritorno. Partenza in salita per i gialloblu, che impattano poco lucidi in attacco e segnano poco, lasciando ai locali il controllo della sfida nella prima frazione (8-5). Va meglio il secondo periodo, con l’Abc che passa a condurre all’intervallo 16-17 e, con un’ottima difesa al rientro dagli spogliatoi, allunga nella terza frazione amministrando poi con autorità l’ultimo quarto.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 34-45

Parziali: 8-5, 8-12, 7-16, 11-12

In campo: Zecchi, Bonora, Bini, Garbetti,Crisafi, Pieri, Bufalini, Agbegninou, Bianchi, Marzi, Baldi, Ciulli. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Nel settore Minibasket prosegue anche la corsa degli Scoiattoli di Banchelli e Cicilano che si impongono sulla Folgore Fucecchio per 14-10: quattro tempini vinti e due pareggiati per la truppa gialloblu che conferma i progressi di questa prima parte di stagione.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Basket