Acquedotto via Boccaccio a Lamporecchio, lavoro da mezzo milione di euro

Sono iniziati in questi giorni, con l'allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, i lavori per un importante intervento di Acque SpA sull'acquedotto in Via Boccaccio.

Si tratta delle opere necessarie alla sostituzione della condotta idrica esistente, con l'obiettivo di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto, in passato, a frequenti rotture.

L’intervento, che prevede la sostituzione complessiva di oltre 1,6 chilometri di tubazioni per un investimento di 550 mila euro da parte del gestore, è stato progettato e pianificato in sinergia con l’Amministrazione comunale, prevedendo un intervento sia sulla condotta di adduzione (quella che trasporta l'acqua dalla fonte di approvvigionamento al deposito di Spicchio) che su quella di distribuzione che trasferisce la risorsa dal deposito fino ai singoli punti di consegna verso il capoluogo.

“Si tratta di un intervento significativo da parte del gestore del servizio idrico, sia in termini di rete sostituita che di risorse investite, a conferma della forte sinergia che esiste con l’Amministrazione comunale sulla necessità di migliorare il servizio per gli utenti. Con Acque SpA il dialogo è aperto e costante” afferma il Sindaco Torrigiani, “e contiamo di trovare soluzioni per altre criticità sulle reti di approvvigionamento idrico che abbiamo sul territorio.”

“A distanza di pochi mesi dai lavori di sostituzione dell’intera condotta su Via Cerbaia”, interviene l'Assessore ai lavori Pubblici Bochicchio, “Acque SpA avvia un nuovo intervento di ammodernamento del sistema di distribuzione locale, con il duplice obiettivo di eliminare il rischio di rotture, con i conseguenti disagi per gli utenti e di miglioramento dell’approvvigionamento idrico per qualità e continuità, grazie all’uso di materiali di ultima generazione”.

