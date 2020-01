Divieto di dimora e spaccio: fermate due persone grazie al sistema di videosorveglianza

La scorsa sera, in via Notari, intorno alle ore 20.30, le volanti della Questura di Pisa a seguito di movimenti sospetti notati attraverso le telecamere di videosorveglianza cittadine, hanno identificato 4 persone: due studenti pisani, uno del 2000 e del 2001, incensurati, un tunisino del ‘78 con a carico l’obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri per reati concernenti gli stupefacenti ed un senegalese dell’85 con divieto di dimora emesso dal Tribunale di Pisa per reati concernenti gli stupefacenti.

Il tunisino è stato trovato in possesso di banconote di piccolo taglio e di una piccola dose di sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana, ragione per la quale dopo le formalità di rito negli uffici della Questura è stato immediatamente denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il senegalese verrà invece denunciato per l’inosservanza del divieto di dimora.

