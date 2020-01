Donna ricoverata a Pistoia negativa al coronavirus

Sarebbe risultata negativa al coronavirus la donna di 53 anni di origine cinese, originaria della provincia dell'Hubei, che ieri si è sentita male mentre era in un bus con una ventina di connazionali in vacanza in Italia. Lo confermano le analisi effettuate dopo il ricovero all'ospedale San Jacopo di Pistoia. La donna ha accusato una sintomatologia simil-influenzale con lieve rialzo febbrile.

Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la signora si è fermato nell'area di servizio di Serravalle Pistoiese ed è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia, che ha soccorso la paziente trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia, dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi.

