Il sindaco Ciappi e gli assessori della giunta comunale incontrano le frazioni

La giunta comunale di San Casciano va in trasferta e inizia il suo giro di incontri pubblici nelle frazioni a partire da domani, mercoledì 29 gennaio alle 21, nella palestra di via Treggiaia a La Romola. Obiettivo: rafforzare il filo diretto tra amministrazione comunale e comunità, discutere insieme delle criticità, confrontarsi sui progetti e sugli interventi in fase di programmazione, decidere le azioni amministrative da intraprendere nell’interesse della comunità. “Stabilire punti di contatto con i cittadini, soprattutto con i residenti nelle aree decentrate - dice il sindaco Roberto Ciappi- è uno strumento essenziale nell’azione di governo senza il quale non sarebbe possibile attuare investimenti, elaborare opportunità, migliorare i servizi. Considero questa fase di ascolto una necessaria occasione di confronto ed analisi dei bisogni per la quale è fondamentale la partecipazione dei cittadini”.

Insieme al sindaco saranno presenti al ciclo di assemblee il vicesindaco Elisabetta Masti, l’assessore al Bilancio Moreno Cheli, l’assessore all’Urbanistica Niccolò Landi, l’assessore alla Cultura Maura Masini, l’assessore all’Ambiente Consuelo Cavallini. Il giro prosegue lunedì 3 febbraio al Centro Lotti di Mercatale, giovedì 6 febbraio al Circolo Arci di Chiesanuova, lunedì 10 febbraio al Circolo Arci di Cerbaia, giovedì 13 febbraio al Circolo Arci di Spedaletto, lunedì 17 febbraio al Circolo Acli di Montefiridolfi. Le prossime date saranno comunicate successivamente. Inizio: ore 21.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

