Ilaria Bugetti nominata tra i portavoce del Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europei

Nel corso dell’ultima riunione del comitato politico del Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europei sono stati eletti la presidenza e i cinque portavoce che resteranno in carica fino al 2022. Tra questi anche Ilaria Bugetti, che sarà la portavoce per il tema dello sviluppo territoriale. “Una sfida importante che accetto con orgoglio per portare avanti l’impegno avviato in questi anni su temi come la difesa dei fondi di coesione e le politiche per lo sviluppo urbano. Ma voglio fare di più. Credo fermamente che sia necessario lavorare, in contemporanea, anche sul metodo: c’è bisogno di coinvolgere concretamente e realmente i Comuni, gli altri enti e i cittadini, perché solo con una forte spinta dal basso, verso le politiche europee, si potrà recuperare la dimensione sociale troppo spesso rimasta indietro. Aiccre sta cambiando, il nostro compito sarà quello di proseguire questa trasformazione partendo dai concetti di ‘decentralizzazione’ e ‘prossimità’”. Così Ilaria Bugetti, consigliera regionale, durante il suo intervento in aula nella discussione sulla Comunicazione della Giunta regionale in merito al quadro strategico regionale per uno sviluppo equo e sostenibile 2021-2027.

Il CCRE/CEMR - Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europei creato a Ginevra nel 1951, è l’associazione europea più antica e più estesa dei governi locali e regionali. È l’unica organizzazione che riunisce le associazioni nazionali dei governi locali e regionali di 42 paesi europei e rappresenta attraverso loro tutti i livelli territoriali locali, intermedi e regionali. Dalla sua nascita, il CCRE/CEMR promuove la costruzione di un’ Europa unita, pacifica e democratica fondata sulle autonomie locali, sul rispetto del principio di sussidiarietà e sulla partecipazione attiva dei cittadini.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana