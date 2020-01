Rubano un portafoglio ad una studentessa alla stazione di Pisa: denunciate due minorenni

Ieri sono state denunciate alla Procura di Pisa, per furto aggravato in concorso, due ragazze minorenni provenienti da un campo nomadi di Roma con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio poiché, a seguito di un controllo sollecitato alla sala Operativa 113 dall’esercente di un bar di via S. Agostino, sono state trovate in possesso di un portafoglio rubato poco prima ad una studentessa alla Stazione ferroviaria di Pisa Centrale, all’interno della stazione. Le stesse nomadi erano state infatti riconosciute dal proprietario del bar come probabili autrici di alcuni furti di portafogli tre mesi prima. Il portafogli verrà restituito quanto prima; le ragazze sono state affidate ad una casa-comunità .

