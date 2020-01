Settimana intensa per il Basket Castelfiorentino con il doppio turno della Promozione e il ritorno in campo della 1° Divisione.

Le ragazze di Lorenzo Volterrani questa sera alle ore 21.15 andranno a far visita alla Fides Montevarchi nel posticipo della prima giornata di ritorno (arbitro Celentano di Arezzo), mentre venerdì, sempre alle 21.15, riceveranno la Cestistica Rosa Prato al PalaGilardetti (arbitro Carlotti di Calcinaia). Una settimana che, al giro di boa, potrebbe rivelarsi fondamentale per capire le ambizioni di classifica delle gialloblu, con in palio 4 punti che potrebbero spostare gli equilibri.

Giovedì alle ore 21.15, invece, sarà la volta dei ragazzi di Gianni Lazzeretti impegnati a Ponte a Elsa nel derby contro l’Empoli Basket (arbitro Bismuto di Pisa). Alla penultima giornata della prima fase, dunque, si prospetta uno scontro diretto davvero importante (entrambe appaiate a quota 8), in cui i gialloblu cercheranno di portare a casa due punti necessari tanto per la classifica quanto per il morale, soprattutto alla luce delle difficoltà con cui si è chiuso il 2019 e aperto il 2020, difficoltà per gran parte legate ai problemi di infermeria.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Basket