Spaccio di droga in auto a Coverciano, scoperto pusher

Nuovo intervento della squadra antidroga della Polizia Municipale di Firenze. Nella tarda mattinata di ieri gli agenti erano in via del Mezzetta a Coverciano quando hanno notato uno strano movimento: una persona che all’improvviso entrava in un’auto e usciva dopo uno scambio tra denaro e un involucro in cellophane con il conducente

Gli agenti hanno quindi bloccato il presunto pusher che ha gettato sul sedile posteriore della vettura un altro pacchetto. All’interno sono stati rinvenuti tre involucri di materiale plastico termosaldati contenenti cocaina (peso complessivo di oltre due grammi). Dopo aver identificato lo spacciatore, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione: qui sono stati trovati 700 euro che sono stati sequestrati quale provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato denunciato mentre per il cliente sono scattate la segnalazione in Prefettura e la sanzione per l’acquisto/detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

