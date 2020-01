Abc Castelfiorentino, trasferimento ufficiale al PalaBetti

Per una storia che finisce, un’altra che comincia.

Lunedì 3 febbraio il PalaBetti diventerà a tutti gli effetti la casa dell’Abc Castelfiorentino: la sede gialloblu infatti, che fin dalla sua nascita era rimasta in pianta stabile nell’ormai storico ufficio di via Franciosini, si sposterà definitivamente al Palazzetto dello Sport in viale Roosevelt, portando con sè l’ufficio segreteria, amministrazione e comunicazione.

L’Abc saluta così quella “sede” ormai conosciuta da tutti e negli anni divenuta un punto di riferimento e un luogo di incontro che, proprio nel centro del paese, racchiude tutta la storia gialloblu, dagli albori fino ad oggi. Una storia che adesso la dirigenza e gli addetti ai lavori si impegneranno a far vivere al Palazzetto dello Sport, che ormai dal 2016 porta il nome di colui che di quella storia ne è stato uno dei fondatori, Nedo Betti.

Da lunedì 3 febbraio, dunque, l’ufficio in via Franciosini resterà chiuso e la segreteria Abc sarà già operativa al PalaBetti dove continuerà ad essere raggiungibile allo stesso numero (0571.61661) e allo stesso indirizzo mail (info@abccastelfiorentino.it)

Fonte: Ufficio stampa

