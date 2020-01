Aumento per i direttori di tre parchi, Alberti e Montemagni (Lega): "Fini elettorali"

“La Giunta ha deciso il 27 gennaio scorso di aumentare gli stipendi dei direttori di tre parchi (Maremma – Apuane – San rossore, Massaciuccoli, Migliarino) – spiegano i consiglieri regionali della Lega, Jacopo Alberti e Elisa Montemagni – aumenti a dir poco sospetti, se si considera che siamo a pochi mesi dalle elezioni. Inoltre, è molto strano che si giustifichino tali

aumenti richiamando una legge regionale del 2015 (LR 40/2015): in quattro anni non si sono ricordati di fare gli adeguamenti degli stipendi? Però a pochi mesi dalle elezioni, se ne sono ricordati. Ci permettiamo di dire che, seppur gli aumenti sono a carico dell’ente parco, è a dir poco sospetto. Prima gli stipendi, verrebbe da dire”.

“Questi sono comportamenti scorretti di una Giunta che sta strumentalizzando il proprio potere decisionale per fini elettorali. Ultimamente anche troppi finanziamenti, a carico invece della Regione, sono stati erogati in modo subdolo, come i 4 milioni di fondi per i progetti di integrazione sociale che sono andati quasi tutti a beneficio di cooperative o associazioni chiaramente schierate politicamente. Questo aumento di stipendio ai direttori dei parchi è pari al 20% dell’attuale (da 87mila euro a 106mila annui): non esiste in nessun settore un aumento così cospicuo. Questa prassi – concludono i due esponenti del Carroccio, Alberti e Montemagni – non è certo una buona pratica regionale”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa