Beccati mentre tentano il furto in una villa di Fiesole: 4 ladri in fuga

In una villa a San Domenico di Fiesole è stato tentato un furto, ma i ladri sarebbero stati scoperti dal fidanzato della proprietaria della casa. Quest'utlimo sarebbe stato minacciato dai 4 uomini dal volto coperto.

Il 33enne, fidanzato della padrona di casa che al momento del furto non era presente, si è accorto al suo ritorno che la porta della villa era socchiusa. All'interno si trovavano i 4 ladri con il volto coperto. Una volta capito di essere stati scoperti, la banda ha minacciato il 33enne con degli arnesi da scasso per non farlo gridare o lanciare l'allarme. I 4 uomini sono così riusciti a fuggire a bordo di una macchina di grossa cilindrata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il bottino della banda è ancora da quantificare, ma non sarebbe ingente poichè il 33enne avrebbe interrotto il fatto e non sarebbero riusciti a finire il colpo.

