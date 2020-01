Coronavirus, il sindaco Spinelli informa i cittadini tramite Facebook

Il sindaco del Comune di Fucecchio, Alessio Spinelli, ha pubblicato questa sera tramite la sua pagina Facebook chiarimenti e aggiornamenti su come la Regione Toscana sta agendo in merito al Coronavirus. Le notizie circolano per i cittadini del cuoio anche in merito agli ultimi aggiornamenti, per i quali i due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma sono passati da Firenze.

Il primo cittadino Spinelli ha reso noto il link collegato al sito della Regione Toscana, contenente tutte le informazioni utili sul virus.

"Coronavirus, la Regione Toscana ha istituito una task force per garantire tutti gli interventi attualmente ed eventualmente necessari. Informiamoci attraverso i canali istituzionali

www.regione.toscana.it/-/coronavirus"

Spinelli ha inoltre pubblicato, sempre sulla sua pagina, delle immagini che raffigurano alcune misure di prevenzione dell’epidemia che sta attualmente interessando alcune province della Cina.

"Le misure di prevenzione del Coronavirus sono quelle indicate dalle autorità sanitarie regionali e nazionali. Le più importanti sono sintetizzate molto bene nelle seguenti immagini. Leggiamole con attenzione!".

