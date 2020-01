Coronavirus, Pilastri (Lega) chiede convocazione urgente dell'Unione dei Comuni

"Il Governo ha appena dichiarato "emergenza nazionale sanitaria" per i prossimi 6 mesi. I cittadini hanno diritto di sapere cosa sta succedendo e come le nostre istituzioni hanno intenzione di gestire il problema nelle nostre terre”, dice Leonardo Pilastri, capogruppo Lega presso l’Unione dei Comuni dell’Empolese - Valdelsa. "Per questo, il Gruppo consiliare della Lega all'Unione dei Comuni, insieme ai gruppi di Fratelli d'Italia e del Movimento Cinquestelle, ha appena chiesto al Presidente del Consiglio dell’Unione Macallè un'urgente convocazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per discutere sul seguente argomento: “Infezione mondiale da Coronavirus 2019-nCoV proveniente dalla Cina. Punto di situazione conseguente all’emanazione dello Stato di Emergenza Nazionale da parte del Presidente del Consiglio, con particolare riferimento al reale stato dell’infezione nella nostra zona, sulle prospettive di infezione, sulle predisposizioni in termini di risorse e procedure, sulla catena di responsabilità e di comando e controllo delle relative operazioni ed, infine, sulla modalità di gestione del presumibile aumento esponenziale di presenze di cittadini stranieri nel nostro territorio nei prossimi mesi, in connessione all’apertura della stagione turistica”. Abbiamo chiesto anche al Presidente Macallè di invitare alla seduta l'Assessore alla sanità della Regione Toscana, il direttore generale della ASL ed il Responsabile della Protezione Civile della Prefettura di Firenze, affinché le istanze provenienti dai vari consiglieri possano trovare una risposta immediata".

Leonardo Pilastri, capogruppo Lega per Unione dei Comuni

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa