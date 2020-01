Sgommate nel piazzale dello stadio, tifoso spacca il vetro: Daspo per un anno

Due tifosi, del Sansovino e del Torrita di Siena (Prima Categoria), non potranno fare più ingresso negli stadi per un anno. L'episodio che ha scatenato il provvedimento del giudice sportivo riguarda un gruppo di ultras torritesi che a fine partita hanno cominciato a fare sgommate nel piazzale dello stadio aretino di Monte San Savino. Per tutta risposta, i tifosi di casa hanno circondato l'auto e hanno spaccato il vetro posteriore. L'autista e il responsabile della rottura del vetro sono stati indicati dai carabinieri per la proposta di Dapspo al questore di Arezzo, misura poi accettata.

