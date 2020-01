Digital Marketing, i corsi del PIN e del laboratorio Wem_Park

Dopo quasi 5 anni di attività, ricerche per aziende, pubblicazioni scientifiche e con ben 9 edizioni del Master in Digital Marketing all’attivo, il Laboratorio Wem_Park è diventato un centro di eccellenza a livello regionale in grado di svolgere ricerca e formazione nel settore strategico della digitalizzazione per le imprese. Le competenze acquisite e le numerose collaborazioni con aziende di punta di livello regionale e nazionale - 25 aziende sponsor - ha permesso al laboratorio di studiare una serie di percorsi pensati esclusivamente per manager, imprenditori e liberi professionisti nell’ambito del digital marketing.

Ne hanno parlato stamani presso la sede del laboratorio: Luciano Baggiani, Presidente del PIN; Danio Berti, Direttore operativo del Laboratorio Wem_Park; Alessandro De Rosa, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione; Ilaria Mundula, Digital Marketing Strategist presso Wem_Park.

Quello del digital marketing è un settore molto attivo, visto il crescente interesse delle aziende ad utilizzare l'online per raggiungere i propri clienti. Non basta però avere un sito internet o una pagina Facebook: la vera sfida della trasformazione digitale è fatta di strategia, organizzazione ed analisi. Le figure professionali in questo ambito sono diverse e per i giovani le opportunità non mancano. Ricordiamo che nel 2025, secondo una ricerca di Microsoft, il 65% degli occupati svolgerà un lavoro nel campo digitale che ad oggi, ancora non esiste. Ed è per questo che dobbiamo investire e preparare le generazioni future a questo grande cambiamento.

Sono tre le tipologie di corsi per professionisti, manager ed imprenditori: “Beginner”, “Digital Pro” e “Sabato 180”. Si tratta sempre di interventi mirati all’applicazione immediata delle conoscenze acquisite che trattano i temi più importanti ed attuali in ambito digital come Social Media Management, SEO, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Neuro Storytelling, Design Thinking.

I corsi “Beginner”, sono per chi ha esigenza di portare la propria impresa sul web con efficacia. Il corso "FB & IG per il tuo business" del prossimo 21 febbraio, è pensato proprio per artigiani, professionisti ed imprenditori che vogliono imparare a migliorare il proprio posizionamento on-line attraverso i Social Network.

Poi ci sono i corsi “Digital Pro”, per chi ha già le basi, ma vuole specializzarsi su tematiche molto specifiche. Ad esempio: come si sponsorizzano i contenuti su Facebook? Quali sono le ultimissime tecniche SEO per comparire tra i primi nei motori di ricerca? Come possono utilizzare la metodologia Lego serious play nelle mie strategie di marketing digitale? Cosa accade nel nostro cervello nel momento in cui dobbiamo prendere una scelta? E se sono un professionista della comunicazione come posso creare uno story telling che sia efficace e persuasivo? Il corso che sta riscuotendo maggior interesse è "Neurostorytelling - la narrazione che seduce il cervello" previsto per il prossimo 14 febbraio.

La terza tipologia di corsi è stata denominata “Sabato 180”, e si tratta di interventi di 180 minuti di cultura digitale che si svolgono il sabato mattina. Format pensato per i professionisti, manager e gestori d’impresa con strategie e suggestioni dal mondo del digital marketing.

Forte è anche la componente di ricerca del Laboratorio: il tema più recente sul quale il laboratorio sta indagando è l'on-line consumer behaviour delle seconde generazioni dei cinesi in Italia in partnership con Doxa Milano.

Nel corso del 2020, ti terrà anche un ciclo di seminari gratuiti creato in collaborazione con alcune delle 25 aziende sponsor di Wem_Park dove saranno presentati case studies dal mondo del wine, del marketing interculturale con focus sul social network cinese wechat, dell’importanza strategica del CRM, speech motivazionali per coloro che si stanno affacciando al mondo del web e molto altro. Il primo seminario si terrà il prossimo venerdì 21 febbraio dalle 17.15 alle 18.30 con il Prof. Wilson Ozuem della University of Cumbria (UK) esperto di digital e fashion marketing: “The many faces of millennial online brand community and customer loyalty”.

Il Laboratorio Wem_Park gestisce anche una Digital Community di oltre 700 iscritti. La comunità digitale che orbita attorno al laboratorio è costituita da studenti, professionisti, imprenditori, appassionati di marketing digitale che danno vita al laboratorio stesso, pulsano con esso attingendo e condividendo conoscenza. Entrare nella digital community significa essere sempre aggiornato su iniziative, eventi, ricerche del mondo digital e partecipare gratuitamente o a prezzi scontati a speech, seminari e corsi di formazione. L’iscrizione è gratuita per gli studenti dell’Università di Firenze e per le aziende associate a Confindustria Toscana Nord e Firenze.

Per tutte le novità sul laboratorio ed i suoi numerosi progetti: http://www.wempark.org/

