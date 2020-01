Empoli batte Castelfiorentino in un derby del basket tiratissimo

Derby amaro per il Basket Castelfiorentino che alla penultima giornata di andata cade 66-65 nello scontro diretto in casa dell’Empoli Basketball. Una sconfitta pesante sia per la classifica, proprio perché giunta nello scontro diretto, sia per il morale, con i gialloblu ancora in cerca della svolta dopo aver aperto tra mille difficoltà il 2020.

Gara dai due volti quella in scena al PalaLorenzoni di Ponte a Elsa: se nella prima parte sono i gialloblu (nuovamente guidati da Lorenzo Volterrani e con Gianni Lazzeretti in tribuna costretto a scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica) a guidare il match, toccando subito la doppia cifra di vantaggio (6-19 al 10′) e mantenendo il pieno controllo fino al riposo lungo (22-37 all’intervallo), nella ripresa l’inerzia gira completamente. Al rientro, infatti, un break di 28-13, permette ai locali id impattare a quota 50 al 30′: da quel momento è un botta e risposta fino a quando, nella volata finale, il derby si decide dalla lunetta.

EMPOLI BASKETBALL – BASKET CASTELFIORENTINO 66-65

Parziali: 6-19, 22-37 (16-18), 50-50 (28-13), 66-65 (16-15)

Tabellino: Massacci 6, Garosi 9, Donati 10, Morandini 18, Gandolfo 14, Chiarugi 4, Puccioni 2, Bianchi 2, Ulivieri, Fioravanti, Arfaioli, Firenzani. All. Volterrani. Ass. Gradella.

Arbitro: Bismuto di PIsa

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket