'Guerra! Medio Oriente e Mediterraneo': incontro PCI a Lamporecchio

Sabato 1° febbraio alle 15.30, presso la "Taverna" di Piazza Falcone (dietro la Coop), a Lamporecchio, si terrà un incontro - dibattito pubblico dal titolo: "Guerra! Medio Oriente e Mediterraneo. La guerra 'in casa' invisibile, il ruolo e i silenzi dell'Italia".

L'iniziativa è organizzata dal Comitato Regionale Toscano del Partito Comunista Italiano (PCI) e vedrà come relatori Manlio Dinucci (giornalista e saggista, del Comitato NO Guerra NO Nato) e Mauro Alboresi (segretario nazionale del PCI). Coordinerà il dibattito Sandro Scardigli (Responsabile Esteri del PCI della Toscana).

Il PCI, per esprimere la propria solidarietà alla Rivoluzione Bolivariana del Venezuela e con il Presidente Maduro, ha invitato a questa e altre iniziative in Toscana l'ex diplomatica venezuelana espulsa dagli USA Livia Acosta, che rivolgerà un intervento di saluto al pubblico presente.

Alle 20 si potrà consumare un'ottima cena, versando un contributo di 15 euro. È gradita la prenotazione durante il dibattito.

Fonte: Partito Comunista Italiano Toscana - Ufficio stampa

