Musei del Bargello gratuiti la prima domenica di febbraio

Domenica 2 febbraio i Musei del Bargello apriranno le porte gratuitamente per permettere al pubblico di immergersi nelle ricchissime collezioni artistiche e di passeggiare liberamente in alcuni degli ambienti più esclusivi e ricchi di storia della città di Firenze.

Ritorna, infatti, l’appuntamento con le prime domeniche del mese gratuite nei musei e siti archeologici statali. Un’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che, alla luce del successo riscontrato presso il grande pubblico, verrà confermata per tutto il prossimo anno. Cittadini e turisti saranno quindi accolti senza costi d’ingresso anche nel Museo Nazionale del Bargello, nel Museo delle Cappelle Medicee, nel Museo di Palazzo Davanzati, nel Museo di Casa Martelli e nella Chiesa di Orsanmichele.

Ai Musei del Bargello la #domenicalmuseo è un modo per ridurre le eventuali barriere economiche, avvicinando, l’arte a tutti, e l’occasione per stimolare il pubblico alla visita di più musei in uno stesso giorno, alla scoperta dei rapporti che li legano lungo la storia di Firenze e del Rinascimento.

Proprio gli edifici in cui sorgono i 5 musei del circuito del Bargello sono infatti luoghi emblematici in cui la storia di Firenze si è condensata, secolo dopo secolo, rendendoli punti nevralgici della fiorentinità.

Il Palazzo del Bargello, edificato a partire dal Duecento, ci racconta sia la conquista dell’autonomia politica di Firenze (qui si riunivano le cariche politiche del primo comune medievale, tra cui il Podestà della città), sia la sua evoluzione in temuto luogo di detenzione (a partire dal XVI secolo divenne la sede del Bargello, il capo della polizia locale), sia infine la sua trasformazione in museo dedicato alla scultura rinascimentale e all’eccellenza culturale fiorentina (qui si conserva il primo ritratto di Dante).

Tra le mura del Complesso di San Lorenzo sorgono poi le Cappelle Medicee dove si ripercorre la storia della più famosa famiglia fiorentina: i Medici. Nelle varie cappelle interne sono sepolte le loro spoglie e sono visibili i numerosi atti di protezione e committenza di cui il casato mediceo si fece propulsore per la città e di cui i capolavori di Michelangelo nella Sagrestia nuova rappresentano uno dei massimi risultati artistici.

Ci sono poi luoghi meno noti, e forse per questo più esclusivi e meno affollati, in cui si racconta un’altra importante parte della storia della città: a Palazzo Davanzati si possono riscoprire lo stile di vita, raffinato ma operoso, che caratterizzava la Firenze mercantile tra Medioevo e Rinascimento. L’edificio è stato costruito all’inizio del Trecento da una ricca famiglia mercantile e ha ospitato, nei secoli successivi, le più svariate attività (sede del catasto, loggia di botteghe, ma anche bisca clandestina e redazione di un giornale) fino a diventare, nel 1910, il museo dedicato agli usi e costumi di un’intera società attraverso l’esposizione degli arredi e degli oggetti d’uso della ricca borghesia cittadina.

Nel Complesso di Orsanmichele storia, società e arte si intrecciano nella forma più completa e affascinante: un mercato del grano che diventa Chiesa e nei cui tabernacoli esterni, attraverso la tutela delle corporazioni delle arti e mestieri e la committenza ai più grandi artisti del Rinascimento, ha preso forma uno dei più spettacolari cicli scultorei al mondo. Gli originali delle statue sono oggi custoditi al Museo posto al piano superiore del Complesso che, a differenza della Chiesa sarà visitabile il lunedì, ma sempre in forma gratuita.

In alcuni musei del circuito del Bargello, infatti, la gratuità non è l’eccezione ma la regola: è questo anche il caso di Casa Martelli. Un gioiello museale di recente istituzione e che sfugge ancora alla frequentazione dei flussi turistici mordi e fuggi. In questa Casa Museo rivive l’anima più aristocratica di Firenze e si respira tutta l’eleganza della famiglia Martelli. Un’antica famiglia, sodale dei Medici, che ha costruito questo palazzo a partire dal XVI secolo e in cui i discendenti hanno dimorato per oltre cinquecento anni fino agli anni Ottanta del secolo scorso.

Con la #domenicalmuseo nei Musei del Bargello si può quindi scegliere tra molte proposte e tuffarvi nella storia di Firenze. Potrete attraversare liberamente luoghi più o meno noti, spazi sacri e profani, ambienti nobili e borghesi, ma sarete sempre circondati da magnifici esempi di arte e capaci di scoprire piccoli tesori e grandi storie.

Per un quadro completo dei giorni di apertura e degli orari di tutti i cinque musei del Bargello vi invitiamo a consultare le pagine dedicate a ciascun museo all’interno del sito web ufficiale dei Musei del Bargello: www.bargellomusei.beniculturali.it

MUSEI DEL BARGELLO

ORARI DI APERTURA DI DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

Museo Nazionale del Bargello 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo di Palazzo Davanzati 13:15 - 19:00 (ultimo ingresso: 18:30)

Museo di Casa Martelli visite accompagnate con partenza alle 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Chiesa di Orsanmichele 10:00 – 16:00

Le operazioni di uscita del pubblico iniziano dieci minuti prima della chiusura dei musei

Per un quadro completo degli orari dei Musei del Bargello vi invitiamo a consultare le pagine dedicate a ciascun museo all’interno del sito web ufficiale dei Musei del Bargello www.bargellomusei.beniculturali.it

