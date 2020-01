Piaggeliadi, un quarto di secolo di sano sport tra studenti

Prenderà il via il prossimo 29 marzo la 25ª edizione delle Piaggeliadi, la manifestazione sportiva che il Comune organizza in collaborazione con la Polisportiva Firenze Ovest. Una una mini-olimpiade che vede protagonisti alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia di Firenze e non solo. Alla presentazione del programma, questa mattina a San Donnino, erano presenti, tra gli altri, l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, l'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, il maestro di tennis Marco Borri, ideatore della manifestazione, Francesco Conforti della Fondazione Franchi.

Le Piaggeliadi sono nate nel 1995 dalla necessità di combattere il degrado giovanile e avvicinare i ragazzi allo sport. Alla prima edizione erano iscritti circa 400 ragazzi appartenenti soprattutto a scuole del Quartiere 5 ma nel corso degli anni il numero è aumentato: nella passata edizione i partecipanti sono stati quasi 19mila in rappresentanza di 182 istituti didattici di Firenze e Provincia ai quali si sommano altri iscritti provenienti dal resto della Toscana.

La cerimonia di apertura si svolgerà il prossimo 29 marzo al Mandela Forum: i ragazzi sfileranno in rappresentanza del proprio istituto con la bandiera che loro stessi hanno disegnato.

Il programma gare di questa 25ª edizione comprende: mini tennis e go back (circolo Match Ball in via della Massa), marathon family (campo Assi Giglio Rosso di viale Michelangelo. Ogni ragazzo correrà con un familiare), calcetto e pallavolo (con squadre composte con almeno una ragazza o un ragazzo al campo alla polisportiva Firenze Ovest di viale Lombardia), tiro al bersaglio (centro commerciale Coop Le Piagge ), 60 metri piani (stadio di atletica Ridolfi), rugby (campo degli Azzurri in via Magellano), nuoto (impianto B side), scherma (circolo Raggetti di via Corelli) basket (squadre composte con almeno una ragazza o un ragazzo all'Unione sportiva Affrico di viale Fanti).

Come per le vere olimpiadi, alla fine dei giochi è prevista la cerimonia di chiusura: si svolgerà, insieme alle premiazioni, il 21 maggio alle ore 15.30 nel Salone dei Cinquecento.

Dalla 3ª edizione è stato istituito il premio “Giulia Baccani”, dedicato alla memoria di una bambina recentemente scomparsa.

“É la prima volta che vivo le Piagelliadi da assessore – ha spiegato l'assessore Cosimo Guccione – quando ero alunno delle primarie ho invece gareggiato: è stata una bellissima esperienza. È un modo per promuovere l'attività sportiva tra i più giovani, per farli stare insieme. Come amministrazione siamo felici di promuovere questa manifestazione con la polisportiva Firenze Ovest”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

