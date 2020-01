Red torna a casa dopo quasi 2 mesi: fuggito dall'Abetone e ritrovato a Porretta Terme

Questa sera è stata una serata memorabile per un amico a quattro zampe. Si tratta di Red, il cane di un anno scomparso sulle montagne dell'Abetone quasi due mesi fa e ritrovato a Porretta Terme in provincia di Bologna, a 50 km di distanza dal punto di smarrimento. Red è fuggito dalla sua padrona il 3 dicembre scorso. Sono stati giorni di intense ricerche, alimentati dalla speranza di qualche avvistamento nei dintorni della casa della padrona. Varie sono state le segnalazioni, grazie anche alla grande opera di divulgazione tramite social, fino all'ultimo avvistamento avvenuto il 20 dicembre sempre all'Abetone. Da quel momento più niente e più passava il tempo, più i contatti con il cucciolo si allontanavano. Fino al 9 gennaio quando due persone hanno segnalato di aver visto un cane, che poteva somigliare a Red, a Porretta Terme. In seguito, grazie agli appostamenti e alla fototrappola, è stato possibile accertare che si trattasse proprio del cane scomparso all'Abetone.

Oggi, dopo 21 giorni di caccia e appostamenti con l'aiuto fondamentale di due volontari specializzati nella cattura dei cani dispersi, Red è stato ritrovato e preso. La lieta notizia arriva dalle volontarie dell'Associazione Diversamente cuccioli di Quarrata, con tanto di ringraziamenti per tutti coloro che si sono impegnati nelle ricerche di Red. Il cucciolo si trova adesso nel rifugio dell'associazione di Quarrata.

