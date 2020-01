Rimborsi per nidi e materne a Scandicci: circa 753 euro a figlio per 253 famiglie

Saranno erogati entro la prima settimana di febbraio i rimborsi per le rette di tutti i nidi cittadini e delle materne private di Scandicci nell’anno scolastico 2018-2019. In tutto il Comune erogherà 188.793,87 euro per 253 contributi alle famiglie, con una media di 753 euro di rimborso a figlio iscritto ai servizi pubblici e privati lo scorso anno scolastico.

“Nei fatti eroghiamo ad ogni famiglia un contributo che equivale al rimborso medio di due mesi e mezzo di retta – dice il Sindaco Sandro Fallani – è un sostegno concreto ai genitori, che applichiamo per il secondo anno consecutivo grazie ai fondi nazionali erogati dalla Regione Toscana. Al tempo stesso è un incentivo reale per l’educazione dei figli alle famiglie di Scandicci, che trovano nei servizi cittadini all’infanzia standard qualitativi molto alti. Decidere di iscrivere una bambina o un bambino al nido è una scelta per la loro crescita, diamo quindi sostegno alle giovani famiglie perché l'educazione delle nuove generazioni riguarda la nostra intera comunità. Ricordiamo che oltre al rimborso delle rette dei nidi, dallo scorso anno eroghiamo contributi alle famiglie per l’iscrizione dei ragazzi ai centri estivi di qualità, fino ad un massimo di 200 euro: anche questa misura è una precisa scelta di sostegno alle famiglie per l’educazione dei figli”.

Nell'anno scolastico 2017-2018 il Comune era riuscito ad erogare i rimborsi grazie ad un contributo ricevuto all'inizio del 2018 dal Governo di allora, come politica di sostegno alle famiglie con bambini agli asili nido; per l’anno scolastico passato l’Amministrazione comunale ha confermato i rimborsi grazie al fondo assegnato dalla Regione con il piano di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrale di educazione e istruzione.

Lo scorso anno l’importo medio dei contributi alle famiglie era stato di 668 euro per ogni rimborso erogato.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

