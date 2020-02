"Filippo Frugoli non ci ha in alcun modo contattato e nessuna donazione è arrivata". A dirlo è la stessa Fondazione Pertini, dopo che il consigliere della Lega di Massa aveva offeso Sandro Pertini in un post su Facebook.

Frugoli aveva annunciato, come scusa e riparazione dopo il gesto, una donazione alla Fondazione Pertini, ma evidentemente ancora non si è mosso in tal senso. Aveva annunciato che avrebbe devoluto il suo stipendio di gennaio all'Ente.

La Fondazione invita, in una nota, "tutti ad astenersi da minacce ed intimidazioni nei confronti di questo giovane imprudente" e aggiunge che "le scuse all'offesa recata da Filippo Frugoli, non solo all'immagine e alla dignità di Pertini, ma al comune sentire del Popolo italiano, sono state date in via solo ufficiosa nel corso di un'intervista resa agli organi di stampa".

"Ognuno risponde del suo operato con la sua coscienza e davanti alla legge, certo è che il consigliere Frugoli ha mantenuto meno di ciò che aveva promesso, e per un politico non esiste discredito maggiore dell'incoerenza rispetto alle promesse e agli impegni assunti. Ci saremmo aspettati che Frugoli ci contattasse, lo avremmo invitato da noi, avremmo parlato per organizzare un'iniziativa insieme. Il nostro compito è quello di dialogare con tutti. Invece questa vicenda sta andando nel grottesco. Non escludiamo anche di ricorrere alle vie legali" conclude la Fondazione.

