C'è un morto, di cui non si conoscono le generalità, nell'incidente stradale avventuo in via delle Città a Certaldo, sulla vecchia 429. Il fatto è accaduto intorno alle 7.20 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Petrazzi (Castelfiorentino), la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e i carabinieri. I rilievi e i tentativi di soccorso sono durate per oltre un paio di ore.

