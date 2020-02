Parroco rapinato, benefattore dona soldi per il restauro del campanile

Il campanile dell chiesa di Alberese, che era stato danneggiato dal maltempo di novembre, sarà riparato.

I soldi per il restauro, circa 1.400 euro, erano stati rubati la settimana scorsa dalla canonica durante una rapina nel corso della quale Don Claudio Piccinini è stato anche minacciato con un coltello (Qui la notizia).

Un benefattore di Firenze, ex manager non nuovo ad azioni del genere che non vuole sia reso pubblico il suo nome, verserà l'importo. A rendere noto il gesto il tg dell'emittente Rtv 38.

Per la rapina, il 9 febbraio scorso, i carabinieri hanno arrestato un 35enne. Le indagini vanno avanti per individuare il complice.

