Sicurezza e legalità, convegno a Fiesole con Giangrande e il capitano Ultimo

Sabato scorso si è svolto a Fiesole il convegno sulla Sicurezza e Legalità con la partecipazione di due grandi eroi dei nostri tempi: il Maresciallo Giuseppe Giangrande, medaglia d’oro al valore civile, e il Colonnello Sergio de Caprio conosciuto come Capitano Ultimo. L’incontro organizzato dal gruppo consiliare di cdx Fiesole Viva in collaborazione con le sigle sindacali di NSC Carabinieri, SAP Polizia di Stato e SIM Guardia di Finanza è stato un punto di partenza per quello che sarà un progetto di informazione più ampio.

“Stiamo lavorando alla creazione di un percorso informativo ed educativo da proporre a tutti gli istituti scolastici perché il rispetto e la collaborazione deve partire dall’educazione dei nostri giovani. Nella odierna società ci sono troppi esempi negativi che inneggiano all’odio verso le forze dell’ordine. Noi tutti abbiamo il dovere di fronteggiare questo odio ed educare i nostri figli nel rispetto verso le forze dell’ordine e la collaborazione con esse.” dichiara la consigliera, nonché dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandra Gallego.

“Per me è stato un immenso onore poter parlare davanti ad una comunità, davanti alle persone per le quali lavoriamo, per le quali abbiamo lavorato e che rappresentano l’autorità più grande che esiste; le persone alle quali dobbiamo rendere conto di quello che facciamo e a cui dobbiamo chiedere scusa per tutti i nostri limiti e per tutte le insicurezze che non siamo riusciti a superare. L’Arma dei Carabinieri è donarsi senza aspettarsi nulla in cambio. Un grande esempio è il Maresciallo Giangrande, la nostra Medaglia d’Oro al valore civile. Le nostre battaglie non sono per essere o per diventare qualcuno, ma è l’amore che abbiamo per la nostra gente, per le famiglie dove siamo cresciuti. Questa è la fiamma della nostra fede.” (parte del discorso sostenuto da Capitano Ultimo).

Fonte: Ufficio Stampa

