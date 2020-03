Coronavirus, Alberti: "Sì all'esercito in città ma anche nei territori"

"Sono molto favorevole all'impiego dell'esercito per presidiare la città di Firenze - dice il consigliere regionale Jacopo Alberti - ma vorrei che si prendesse in considerazione anche il presidio dei centri abitati più piccoli, a deterrente per i comportamenti scorretti. In Toscana per fortuna abbiamo una massiccia presenza dei militari, oltre ai carabinieri, che potrebbero aiutare le forze dell'ordine a controllare sia le città sia gli spostamenti tra i Comuni e anche i territori. Purtroppo anche nei Comuni più piccoli si assiste continuamente a violazioni delle regole, anche da parte di anziani. Sono convito che anche la sola presenza dei militari nelle principali piazze potrebbe far desistere le persone dal violare i decreti. Chiedo quindi a Rossi di intervenire col Governo ed insistere per l’utilizzo dei militari".

"Per tutelare la salute dei cittadini, devono essere messe in campo tutte le forze possibili. Ma vorrei che ci si accertasse, in caso di dispiegamento dell'esercito, di poter fornire a tutti i militari i dispositivi di protezione individuale adeguati. La questione delle mascherine, per esempio, bloccate alle frontiere dagli altri Paesi, sta sfiorando l'assurdo. Per fortuna molti toscani si stanno ingegnando come possono, non solo le aziende che si riconvertono, ma anche le mamme e le nonne che si sono messe a cucirle in casa. Ma prima di prendere qualunque decisione sull'utilizzo dei militari - conclude Alberti - deve essere assicurato loro che avranno i DPI. Così come ai medici, coloro che sono in prima linea in questa battaglia, che continuano a lamentare la carenza di mascherine".

Fonte: Ufficio Stampa

