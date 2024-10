Proroga dei rimborsi per le terapie ABA, Associazione Universo Autismo: "Bene la mozione in consiglio regionale"

L'Associazione Universo Autismo accoglie con soddisfazione la notizia pervenuta della Mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale della Toscana relativamente alla proroga dei rimborsi per le terapie ABA fino all'entrata in vigore del Piano Regionale dell' Autismo e all'adeguamento progressivo della tariffa giornaliera dei rimborsi delle Terapie ABA ai prezzi di mercato attuali di suddette terapie (50-65 Euro al giorno).

Come gia' ribadito in passato serve un aiuto concreto e immediato da parte della Regione Toscana per aumentare la tariffa giornaliera dei rimborsi in maniera sostanziale in quanto gli attuali 15 euro giornalieri (cifra che non e' stata mai modificata da ben 24 anni) coprono a malapena un quarto delle spese sostenute dalle famiglie per le terapie ABA.

Questa situazione non e' più sostenibile da parte della famiglie che in molti casi sono costrette a diminuire le ore di terapie ABA per I propri figli per motivi economici o peggio ancora a rinunciare alle terapie stesse per i propri figli che si vedono di fatto negato il diritto alla salute.

Come prossimo passo ci aspettiamo che in tempi brevi la Giunta Regionale possa approvare la delibera attuativa affinché i rimborsi ABA possano essere rimborsati alle famiglie con tariffa giornaliera adeguata ai prezzi attuali di mercato (circa 50-65 euro al giorno) già a partire dal 1 Gennaio 2025.

Leonardo Grossi

Vice Presidente Associazione Universo Autismo

